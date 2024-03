Sabesp registra lucro líquido de R$ 1,186 bilhão no 4º trimestre, alta de 84,7% ante um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 7:15 Para compartilhar:

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 1,186 bilhão, o que representa um avanço de 84,7% ante o apurado no mesmo intervalo do ano anterior. No ano de 2023, o lucro somou R$ 3,523 bilhões, montante 12,9% maior que o apurado em 2022.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado somou R$ 2,964 bilhões nos últimos três meses de 2023, alta de 72,3% na comparação anual. Em 2023, o Ebitda foi de R$ 9,634 bilhões, um crescimento de 35,9% ante 2022.

A receita operacional líquida cresceu 22,4% de outubro a dezembro ante um ano, para R$ 7,262 bilhões. No ano de 2023, a receita totalizou R$ 25,568 bilhões, montante 15,9% maior que o registro no ano de 2022.

Em seu release de resultados, a empresa destaca que no ano passado, a receita operacional bruta relacionada à prestação de serviços de saneamento, a qual não considera a receita de construção, atingiu R$ 21,510 bilhões, com aumento de 15,5% ante 2022, impactadas pelo reajuste tarifário de 12,8% desde maio de 2022; reajuste tarifário de 9,6% desde maio de 2023; aumento de 3,0% no volume faturado total; e aumento na tarifa média por conta do maior aumento do volume faturado na categoria não residencial.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 1,588 bilhão em 2023, ante resultado também negativo de R$ 372,4 milhões do ano anterior.

