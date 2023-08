Sabesp: lucro líquido com PDI é de R$ 743,7 mi no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 21:48 Compartilhe

A Sabesp registrou lucro líquido de R$ 743,7 milhões no segundo trimestre de 2023, alta anual de 76,1%, considerando provisão para o programa de demissão incentivada (PDI). Sem incluir o efeito do PDI, o lucro líquido somou R$ 1,2 bilhão ante R$ 851 milhões no mesmo intervalo de 2022.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 2,220 bilhões, variação positiva de 47,1% na mesma base comparativa, excluindo o PDI. Ao considerar os efeitos, chegou a R$ 1,6 bilhão, avanço de 12% ano contra ano.

Como consequência, a margem Ebitda ajustada ao PDI, atingiu 36,1% ante 28,7% e a margem Ebitda ajustada (sem PDI e sem receita de construção) ficou em 45,4% ante 36,7%.

O Ebit ajustado, no valor de R$ 1 bilhão, apresentou acréscimo de 11,9% na comparação anual.

Já a receita operacional líquida, que considera a receita de construção, totalizou R$ 6,154 bilhões, 16,9% maior do que um ano antes.

Desconsiderando os custos de construção e a provisão para o PDI, os custos e despesas somaram R$ 3,3 bilhões, alta de 4,6% ano contra ano. Considerando o PDI e os custos de construção, chegaram a R$ 5,1 bilhões, acréscimo de 18%.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 14 milhões ante a cifra também negativa de R$ 324,4 milhões reportada em igual intervalo de 2022.

