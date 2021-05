Sabesp inaugura primeira estação elevatória de água movida a gás do País

A Sabesp inaugurou na tarde desta segunda-feira, 31, em parceria com a Comgás, a primeira estação elevatória de água movida a gás do País. Segundo a companhia de saneamento, o investimento no projeto foi de R$ 1,5 milhão e faz parte de um programa de redução de perdas que já desembolsou cerca de R$ 50 milhões.

“O gás oferece uma grande estabilidade no abastecimento, com poucas interrupções, e isso é muito importante especialmente nesse momento”, disse o diretor metropolitano da Sabesp, Ricardo Borsari, em evento transmitido pela internet.

A estação foi inaugurada na cidade de Osasco e a expectativa é que o projeto seja ampliado.

O presidente da Comgás, Antonio Simões, destacou que o gás natural apresenta maior estabilidade em relação à energia elétrica. “A estação elevatória de água movida a gás é 15% mais eficiente na comparação com sistemas convencionais”, disse o executivo.

