Sabesp denuncia restaurantes de Lilian Gonçalves, na região central de SP, por furto de água

Dois restaurantes da empresária Lilian Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves e famosa como proprietária de diversos estabelecimentos vizinhos na Rua Canuto do Val, na região central de São Paulo, foram flagrados com consumo irregular de água durante fiscalização na quinta-feira, 18, segundo a Sabesp. A empresária, por meio de sua assessoria, nega irregularidades e diz que regularizou a situação.

Segundo a Sabesp, dois restaurantes de Lilian – Frango com Tudo e Japan Tower, que funcionam na Canuto do Val – devem, juntos, mais de R$ 380 mil para a empresa de saneamento básico. Por isso, estão com o fornecimento cortado, e foram alvo de fiscalização na quinta-feira.

Durante a fiscalização, segundo a Sabesp, foi constatado que os lacres foram rompidos e os usuários consumiam água de forma irregular. A empresa denunciou o caso à Polícia Civil, para apurar as condutas de fraude e furto de água pelos responsáveis pelos estabelecimentos.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que “o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) instaurou inquérito para apurar o crime de furto relacionado a uma ligação clandestina de água em dois estabelecimentos comerciais na Rua Canuto do Val, na região central de São Paulo”. Segundo a pasta, diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos.

Por meio de sua assessoria, a empresária afirmou que “trata-se de uma denúncia repleta de inverdades” e “a situação já foi resolvida”. Ela disse ter formalizado a solicitação para que o fornecimento seja religado e aguarda a visita dos funcionários da Sabesp.