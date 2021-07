‘Sabemos que temos de vencer’, afirma Jair Ventura Treinador da Chapecoense adotou o discurso de não atribuir justificativas depois de revés em casa para o Bahia

Não foi na última rodada que a Chapecoense conseguiu acabar com a seca de vitórias na atual edição do Campeonato Brasileiro onde o time catarinens foi derrotado em casa por 2 a 0 diante do Bahia.

>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Em entrevista coletiva depois do confronto na Arena Condá, o técnico Jair Ventura teve uma postura bastante direta sobre as dificuldades que a Chape vem enfrentando e, sem dar maiores detalhes técnicos, vê equipe precisando de “algo a mais” para acabar com a fase negativa.

Foi seguindo essa linha da raciocínio que Jair interpretou uma mudança no comando das ações na partida onde, justamente no momento em que a Chapecoense havia assumido o comando do confronto, acabou sofrendo os gols que decretaram o marcador.

– O primeiro tempo foi muito equilibrado, com uma leve superioridade do Bahia. Segundo tempo inverso, a Chapecoense foi melhor na partida antes de sofrer o gol. Tivemos oportunidades de fazer e sofremos gol em um vacilo nosso, além do contra-ataque – disse Jair Ventura.

– Não adianta eu dar desculpas de treinos e viagens. Sabemos que temos que vencer. No futebol o que vale é o resultado. Para o torcedor, já está sendo repetitivo minhas falas pós-jogos. Temos que falar em vitória. Não tem outro caminho para o objetivo de permanecer na Série A. Ninguém está satisfeito. Temos que fazer algo a mais e esse algo a mais vai ser feito – avaliou.

A próxima oportunidade de vencer o primeiro jogo no Brasileirão será na quinta-feira (8) jogando novamente em Santa Catarina. O adversário será o Corinthians às 21h (de Brasília).

E MAIS:

Veja também