‘Sabemos o quanto é decisivo’, diz Marquinhos após atuação com duas assistências pela Seleção no Mineirão Após vitória por 4 a 0 do Brasil sobre o Paraguai nesta terça-feira (1), camisa 4 destaca busca dos defensores por 'ajudarem lá na frente'

O zagueiro Marquinhos valorizou a maneira como a Seleção Brasileira conseguiu a goleada por 4 a 0 sobre o Paraguai nesta terça-feira (1), no Mineirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista virtual, o defensor destacou a forma como pôde contribuir para o triunfo, ao fazer as jogadas que culminaram nos gols de Raphinha e de Coutinho.

– É raro, é difícil, a gente quer ajudar sempre defensivamente, mas quando a gente tem espaço e ocorrem as situações, tem que ajudar lá na frente. Hoje, graças a Deus, dei dois passes – e frisou:

– A gente sabe o quanto é decisivo, num jogo que pode se complicar, às vezes um passe longo acaba no um contra um e a gente acaba abrindo o placar que acaba facilitando o jogo – completou.

O camisa 4 ainda detalhou o que proporciona os defensores a contribuírem ofensivamente com o Brasil.

– Com os meias mais avançados, a gente tenta quebrar as linhas. Se todo mundo vier buscar a bola no pé, é difícil da gente chegar no gol. Os meias estando altos, volante estando entrelinhas, é algo que a gente tenta saltar linhas e ter número lá na frente. A gente tem qualidade, o professor fala, os zagueiros têm qualidade para fazer a bola chegar lá. Nossos laterais também têm extrema qualidade. Os meias têm que se sentir à vontade lá na frente, e a gente tem que achar esse espaço senão eles vão começar a vir, buscar e, cada vez mais, trazer nossa linha para baixo – declarou.

Marquinhos ainda descrevou como foi a jogada que culminou no gol de Raphinha.

– A gente precisa muito da movimentação dos atacantes. Quando recebo a bola, tento ter a visão periférica para ver o que está acontecendo na minha frente. Primeiro olho o que está acontecendo na minha frente, na primeira linha, depois amplio um pouco mais a minha visão. Foi quando vi o Raphinha fazendo movimentação, vi que o zagueiro estava fazendo movimentação ao contrário. Vi que ele não estava impedido, que fez o movimento pela frente do zagueiro, tinha meu corpo mais virado para cá, virei o pé e consegui acertar um bom passe para ele fazer o gol – disse.

A Seleção volta a campo em 29 de março, para o confronto com o Chile. O Brasil já está classificado para o Mundial do Qatar.

