Sabelenka desbanca Swiatek do topo do ranking da WTA

A bielorrussa Aryna Sabalenka, que no último sábado perdeu a final do US Open para a americana Coco Gauff, assumiu a liderança do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (11), desbancando a polonesa Iga Swiatek, que ficou no posto de número 1 do mundo por 75 semanas.

Sabaleka chega ao topo do tênis feminino pela primeira vez na carreira, apesar da derrota nos Estados Unidos para Gauff, que com o título chega à terceira posição do ranking com apenas 19 anos.

Por sua vez, a brasileira Bia Haddad, que caiu na segunda rodada do US Open, perdeu uma posição e agora é a número 20 do mundo.

— Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 11 de setembro:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.266 pontos

2. Iga Swiatek (POL) 8.195

3. Coco Gauff (EUA) 6.165

4. Elena Rybakina (CAZ) 5.790

5. Jessica Pegula (EUA) 5.755

6. Marketa Vondrousova (CZE) 3.830

7. Ons Jabeur (TUN) 3.771

8. Karolina Muchova (CZE) 3.765

9. María Sakkari (GRE) 3.525

10. Caroline García (FRA) 3.050

11. Madison Keys (EUA) 2.940

12. Daria Kasatkina (RUS) 2.790

13. Barbara Krecijkova (CZE) 2.751





14. Petra Kvitova (CZE) 2.750

15. Belinda Bencic (SUI) 2.715

16. Jelena Ostapenko (LET) 2.580

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2.415

18. Veronica Kudermetova (RUS) 2.250

19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.250

20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.220

