Sabe de nada ‘nuestro hermano’ argentino. Nem cachaça temos mais

Se eu fosse bolsominion ou petralha, e graças ao bom Deus não sou, eu já partiria para o pau com esse ‘gringo duma figa’. Esse argentino ‘de mierda’ pensa que seu país, aquele lixo imundo, é melhor que os nossos “Brasil acima de Tudo” e “Pátria Educadora”? Vê se te enxerga, ô, careca barrigudo do nariz grande.

Se eu fosse bolsominion ou petralha, e graças ao bom Deus não sou, esfregaria na cara do Santo Padre: e sobre o Maradona, cheirador de cocaína, não vai falar nada, não? E sobre a corrupta Cristina Kirchner? Que tal a bosta da seleçãozinha que não ganha nada? Tá recebendo quanto para falar mal no Brasil?

Daí, assustado e cheio de paciência e misericórdia, Chico me diria: “Calma, irmão, eu só estava brincando. Além do mais, sei que os problemas brasileiros são muito maiores e mais graves, mas igualmente sem solução. Não enxergar o óbvio e me atacar, ou ao meu país, não mudará a realidade dos fatos”. Amém, Papa!

Que o Brasil não tem solução, todos estamos cansados de saber. Aliás, intuo que o Criador ‘em pessoa’ tenha feito tal descoberta dias após ter inventado esse triste pedaço gigantesco de chão, daí ‘ter dado no pé’ rapidinho daqui para nunca mais voltar. Tipo: atirou no ventilador e caiu fora. E há quem diga que Ele é brasuca.

E que o brasileiro médio – sobretudo os rábicos petistas e bolsonaristas – não é capaz de aceitar críticas sem imediatamente retrucar com ofensas e distrações, também não é nenhuma novidade. “E o Aécim”? “E o Luladrão”? “E o genocida”? Por algum motivo, acredita-se que o erro de um, corrigirá o do outro.

Antes o Papa estivesse certo! Mas, além de errado, anda meio por fora da nossa situação. Com o preço do álcool, até a ‘marvada’ virou artigo de luxo. Bolsocaro não alivia: da carne (o menor consumo em 25 anos) ao ovo (o menor consumo em 5 anos) passando pela cachaça. Sorte do meliante de São Bernardo ter reforçado bem seu caixa.

