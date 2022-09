Sabalenka vira Collins e vai às quartas de final do US Open

AFP 06/09/2022 - 3:40 Compartilhe

A tenista Bielorrussa Aryna Sabalenka venceu na segunda-feira a americana Danielle Collins e se classificou para as quartas de final do US Open.







Sabalenka, número 6 do ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e 20 minutos no Arthur Ashe Stadium.

Semifinalista no ano passado, a bielorrussa parecia que daria adeus ao torneio quando teve que ser atendida durante a partida contra Collins por uma lesão na perna.

No entanto, para a decepção do público, ela voltou para o jogo e impediu que os Estados Unidos colocassem uma terceira representante nas quartas de final do US Open, além de Jessica Pegula e Coco Gauff.

A próxima adversária de Sabalenka será a tcheca Karolina Pliskova, que passou pela também bielorrussa Victoria Azarenka.

A tcheca, número 22 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (5/7) e 6-2, em três horas de partida no Louis Armstront Stadium.

Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova se enfrentam por uma vaga nas semifinais na próxima quarta-feira.

