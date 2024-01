Sabalenka vence Zheng e é bicampeã do Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/01/2024 - 8:04 Para compartilhar:

A tenista Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, se sagrou campeã do Aberto da Austrália pelo segundo ano consecutivo ao derrotar a chinesa Zheng Qinwen, número 15, por 6-3 e 6-2 em 1 hora e 16 minutos neste sábado (27), em Melbourne.

A bielorrussa de 25 anos conquistou assim seu segundo título de Grand Slam sem perder um único set durante a quinzena australiana.

Zheng perdeu a oportunidade de se tornar a segunda chinesa a vencer um Grand Slam depois de Li Na, mas entrará no top 10 na segunda-feira, em sétimo lugar.

Sabalenka se torna a primeira tenista em mais de dez anos a reter o troféu em Melbourne, depois de sua compatriota Victoria Azarenka, que foi campeã em 2012 e 2013.

Como ocorreu quase sempre desde o início do Aberto da Austrália, quando Sabalenka pisou nas quadras do Melbourne Park, não houve uma disputa acirrada na Rod Laver Arena na noite australiana deste sábado.

Zheng teve seu serviço quebrado já no primeiro game em que sacou na partida, e o mesmo aconteceu no início no segundo set.

Com dificuldades para acertar o saque, tendo cometido seis duplas faltas e sofrendo constantemente com os golpes poderosos de Sabalenka, Zheng em nenhum momento pareceu ameaçar a adversária.

Desde seu primeiro título no Aberto da Austrália, há um ano, Sabalenka mudou claramente de nível no circuito. Ela disputou três das últimas cinco finais de ‘majors’, duas em Melbourne e uma em Nova York, perdida para Coco Gauff.

A americana é, aliás, a único que resistiu durante mais de uma hora e meia contra a número 2 do mundo nesta edição do torneio australiano.

Zheng Qinwen, de 21 anos, teve a chance de se tornar a segunda tenista de seu país a ganhar um título de Grand Slam, depois que sua compatriota Li Na venceu Roland Garros em 2011 e o Aberto da Austrália em 2014.

Seu melhor resultado no Grand Slam até agora havia sido a chegada às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos de 2023, onde foi eliminada pela própria Sabalenka.

