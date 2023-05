Sabalenka vence Swiatek e é campeã do WTA 1000 de Madri

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2023 - 16:22 Compartilhe

A número dois do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, se sagrou campeã do WTA 1000 de Madri neste sábado, ao derrotar na final a líder do ranking feminino, a polonesa Iga Swiatek.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, em duas horas e 25 minutos de partida.

Há duas semanas, Swiatek tinha vencido Sabalenka por 2 a 0 na final de Stuttgart (6-4 e 6-3). A polonesa, duas vezes campeã de Roland Garros (2020 e 2023), sofre agora sua primeira derrota em 2023 jogando no saibro, enquanto Sabalenka conquista seu terceiro título na temporada, depois de vencer em janeiro o torneio de Adelaide e o Aberto da Austrália.

