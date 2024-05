Sabalenka vence Svitolina de virada e vai às quartas do WTA 1000 de Roma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 20:25 Para compartilhar:

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, sofreu para vencer a ucraniana Elina Svitolina (19ª) nesta segunda-feira (13) e se classificar para as quartas de final do WTA 1000 de Roma.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-1 e 7-6 (9/7), em duas horas e 24 minutos.

Dominada no primeiro set, a bielorrussa empatou o duelo na parcial seguinte, mas perdeu os dois primeiros games no set decisivo.

Ela retomou as rédeas da partida ao vencer quatro games consecutivos, mas não fechou o jogo quando estava sacando com 5-4 no placar.

Perdendo por 6-5 em seu game seguinte de serviço, Sabalenka ainda precisou salvar um match point para levar o jogo ao tie break.

No desempate, as duas jogadoras protagonizaram um duelo eletrizante, com Svitolina conseguindo mais dois match points antes de Sabalenka aproveitar sua segunda oportunidade de fechar a partida.

Nas quartas de final, a número 2 do mundo, finalista do Masters 1000 de Madri há dez dias, vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko (10ª).

No entanto, ela terá que se recuperar fisicamente o mais rápido possível para voltar à quadra na quarta-feira, já que pediu atendimento médico três vezes na partida contra Svitolina devido a dores na região lombar.

