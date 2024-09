Sabalenka vence Navarro e fará final do US Open pelo 2º ano seguido

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2024 - 0:05 Para compartilhar:

Um ano depois do vice-campeonato em 2023, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, está de volta à decisão do US Open, com a vitória sobre a americana Emma Navarro (N.12) na primeira semifinal da chave feminina, disputada nesta quinta-feira (5).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/2), em uma hora e 30 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

“Agora me aplaudem”, disse a bielorrussa após a vitória aos 20 mil espectadores no Arthur Ashe Stadium.

“Hoje foi um teste difícil com o público apoiando a minha adversária. Posso jogar contra qualquer uma”, acrescentou a número 2 do mundo, já com a cabeça na final de sábado.

Sabalenka teve trabalho contra Navarro, grande revelação do torneio, em uma equilibrada segunda parcial, na qual conseguiu espantar os fantasmas de sua derrota na decisão do ano passado, quando deixou a vitória escapar depois de abrir um set de vantagem.

“O que eu pensei foi: ‘Não desta vez'”, disse Sabalenka sobre o momento de reação de Navarro. “Ela é uma grande jogadora, estou feliz por passar por essa difícil semifinal”.

“Espero fazer um pouco melhor do que no ano passado”, disse sobre o que espera da final.

Grande especialista em quadra dura, como a de Nova York, Sabalenka ratificou seu favoritismo diante de uma adversária perigosa.

Em seu caminho até as semis, Emma Navarro, número 12 no ranking da WTA, derrubou nas oitavas de final a também americana Coco Gauff, campeã do US Open no ano passado.

Mas as armas de Navarro, que são sua velocidade, mentalidade e precisão em todos os golpes, foram insuficientes diante da potência de Sabalenka.

Doze centímetros mais alta, a bielorrussa dominou o jogo com seus golpes de direita (34 ‘winners’ contra 13 de Navarro), impedindo a americana de prolongar as trocas de bola.

“Foi uma experiência incrível jogar no Ashe contra uma adversária como ela”, disse Navarro na entrevista coletiva após a partida.

“Obviamente é decepcionante não ter vencido hoje, quando me recuperei no final do segundo set e senti que poderia levar o jogo para o terceiro. Mas não consegui, ela jogou muito bem no momento decisivo”, reconheceu a americana.

Duas vezes campeã do Aberto da Austrália (2023 e 2024), Sabalenka segue avançando firme num torneio em que outras favoritas como Gauff e a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foram ficando pelo caminho.

– Virada frustrada –

O jogo abriu as semifinais da chave feminina do US Open, que reacenderam as esperanças do país anfitrião.

Os Estados Unidos garantiram seu primeiro finalista no masculino desde 2006, que sairá da semifinal de sexta-feira entre Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

O público nova-iorquino também sonhava com a primeira final feminina no torneio desde 2017, com Navarro e Jessica Pegula, que disputa a outra semi contra a tcheca Karolina Muchova.

Mas Sabalenka quebrou o serviço de Navarro na primeira oportunidade e, embora tenha levado o troco imediatamente, continuou atacando o saque da americana com agressividade.

Contra as cordas, Navarro só ganhou um dos sete pontos do primeiro set que começaram com seu serviço.

A bielorrussa chegou outro ‘break point’ no sexto game e confirmou para fechar a primeira parcial em 36 minutos.

Navarro não se entregou no segundo set, apesar de ter mais uma vez seu saque quebrado logo no início.

A bielorrussa sacou para a vitória quando vencia por 5-4, mas seu crescente número de erros não forçados (23 no segundo set contra 5 de Navarro) mantiveram a americana viva na partida, inclusive com uma virada por 6-5 que levantou o público pela primeira vez das arquibancadas.

O jogo foi definido num ‘tiebreak’ em que Navarro chegou a abrir 2-0, mas Sabalenka, com seu saque certeiro, não concedeu mais nenhum ponto e garantiu a vitória.

