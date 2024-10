Sabalenka vence Gauff e vai buscar o tri do WTA 1000 de Wuhan contra chinesa campeã olímpica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2024 - 10:59 Para compartilhar:

Aryna Sabalenka continua impecável no WTA 1000 de Wuhan. A belarussa, campeã do torneio em 2018 e 2019, derrotou a norte-americana Coco Gauff por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4 e seguirá em busca do tricampeonato diante da chinesa Qinwen Zheng, que passou pela compatriota Wang Xinyu por 2/0, parciais de 6/3 e 6/4.

Sabalenka vive boa fase na temporada, tendo vencido 19 jogos dos últimos 20 realizados, com três títulos conquistados (Australian Open, US Open e WTA 1000 de Cincinnati). Em Wuhan, ela nunca perdeu e tem um cartel de 16 triunfos. Com isso, vai para a final como favorita, mesmo jogando contra a chinesa, campeã dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A vaga na final foi conquistada com muito suor. Sabalenka esteve irreconhecível no primeiro set e acabou arrasada por Gauff por 6/1. Ela voltou desconcentrada para o segundo set e chegou a estar perdendo por 4/2. No entanto, deu a volta por cima, colocou a cabeça no lugar e virou para 6/4.

No set final, jogou o seu melhor tênis na partida, abriu 4/1 de vantagem, deixou a adversária empatar, mas se manteve firme mentalmente para fechar por 6/4, muito por erros da americana, que cometeu 21 duplas-faltas na partida.

DISPUTA CHINESA POR VAGA NA FINAL

Campeã olímpica, Qinwen Zheng confirmou a vaga na decisão ao derrotar a compatriota Xinyu Wang em 1h39min de partida. Com isso, se tornou a primeira chinesa a chegar na decisão em Wuhan.

Zheng poderá fazer ainda mais história, já que nunca derrotou Sabalenka na carreira. Elas se enfrentaram em três oportunidades, com três triunfos da belarussa, duas vezes no US Open (2024 e 2023) e uma no Australian Open (2024).