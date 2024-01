Sabalenka vence com facilidade em sua estreia no Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2024 - 11:15 Para compartilhar:

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e atual campeã do Aberto da Austrália, iniciou sua defesa do título com passos firmes ao atropelar a alemã Ella Seidl com uma vitória de 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-1 em apenas 53 minutos.

Sabalenka, de 25 anos, foi a última a entrar na quadra da Rod Laver Arena, no final da noite australiana.

Pouco antes, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, precisou de quatro horas para derrotar o croata Dino Prizmic por 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4.

A número 2 do mundo foi muito mais ágil contra a alemã de 18 anos, 173º do mundo, vencendo o primeiro set em apenas 22 minutos.

Ela também se mostrou imparável no segundo set, embora tenha concedido um game à adversária após ter desperdiçado dois match points.

“Estou muito feliz por estar de volta a Melbourne. Tenho lembranças incríveis daqui”, disse Sabalenka após a partida.

“Espero poder ficar aqui até o último dia. Ainda preciso trabalhar pelos meus sonhos. Tem sido tão incrível que consegui alcançar tantos objetivos no meu tênis e há mais por vir”, acrescentou.

Sabalenka fez uma boa temporada em 2023. Além de vencer o Aberto da Austrália, ela também chegou às semifinais em Paris e em Wimbledon, antes de perder para Coco Gauff na final do Aberto dos Estados Unidos.

Ao fazer isso, ela se tornou a primeira tenista desde Serena Williams em 2016 a chegar pelo menos às semifinais em todos os quatro torneios ‘majors’ em uma única temporada.

Na segunda rodada desta edição do Australian Open, Sabalenka enfrentará a tcheca Brenda Fruhvirtova (110ª), que derrotou a romena Ana Bogdan por 2-6, 6-4 e 6-3.

— Resultados do Aberto da Austrália:

. Simples feminino (1ª rodada):

Maria Sakkari (GRE/N.8) x Nao Hibino (JPN) 6-4, 6-1

Elina Avanesyan (RUS) x Zhuoxuan Bai (CHN) 4-6, 7-5, 6-2

Caroline Wozniacki (DIN) x Magda Linette (POL/N.20) 6-2, 2-0 e abandono

Maria Timofeeva (RUS) x Alize Cornet (FRA) 6-2, 6-4

Leylah Fernandez (CAN/N.32) x Sára Bejlek (CZE) 7-6 (7/5), 6-2

Alycia Parks (EUA) x Daria Snigur (UCR) 2-6, 6-2, 6-4

Caroline Dolehide (EUA) x Léolia Jeanjean (FRA) 6-2, 6-4

Kamilla Rakhimova (RUS) x Emina Bektas (EUA) 6-4, 6-4

Diane Parry (FRA) x Xinyu Wang (CHN/N.30) 6-3, 2-6, 6-3

Tamara Korpatsch (ALE) x Jodie Burrage (GBR) 2-6, 6-3, 6-0

Barbora Krejcíková (CZE/N.9) x Mai Hontama (JPN) 2-6, 6-4, 6-3

Amanda Anisimova (EUA) x Liudmila Samsonova (RUS/N.13) 6-3, 6-4

Lesya Tsurenko (UCR/N.28) x Lucia Bronzetti (ITA) 3-6, 7-5, 6-3

Brenda Fruhvirtová (CZE) x Ana Bogdan (ROM) 2-6, 6-4, 6-3

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Ella Seidel (ALE) 6-0, 6-1

