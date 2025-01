Sabalenka vence Andreeva com tranquilidade e vai às quartas do Aberto da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo e atual bicampeã do Aberto da Austrália, se classificou para as quartas de final do torneio ao derrotar a jovem russa Mirra Andreeva (N.15).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em pouco mais de uma hora na Rod Laver Arena, em Melbourbe.

O primeiro set, concluído em 24 minutos, foi um massacre da número 1 do mundo. O segundo foi mais disputado, com Andreeva desperdiçando três break points no sexto game, deixando Sabalenka abrir 4-2 e chegar à vitória.

Nas quartas de final, a bielorrussa de 26 anos vai enfrentar a croata Donna Vekic (N.19) ou a russa Anastasia Pavlyuchenkova (N.32).

Sabalenka venceu sua 18ª partida consecutiva em Melbourne. Sua última derrota no primeiro Grand Slam da temporada aconteceu nas oitavas de final da edição de 2022.

A última jogadora a conseguir 18 vitórias consecutivas no Aberto da Austrália foi sua compatriota Victoria Azarenka, campeã do torneio em 2012 e 2013, antes de ser derrotada nas quartas de final em 2014.

Com 17 anos e 272 dias, Andreeva era a jogadora mais jovem ainda na disputa. Semifinalista de Roland Garros em 2024, derrotando Sabalenka nas quartas de final, a russa já havia chegado às oitavas do Aberto da Austrália em sua primeira participação, no ano passado.

dga/alh/cb