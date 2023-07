Sabalenka vence Alexandrova e vai às quartas em Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 13:32 Compartilhe

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Wimbledon nesta segunda-feira (10), ao derrotar a russa Ekaterina Alexandrova (22ª).

Sabelenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, em uma hora e 11 minutos.

“Acho que foi um jogo muito bom. Estou super feliz com esta vitória e com o meu nível de jogo hoje”, declarou a bielorrussa de 25 anos após a partida.

“Adoro estar aqui (em Wimbledon). Estou muito feliz por estar de volta e aproveito cada segundo na quadra. Quero ficar no torneio o máximo de tempo possível”, acrescentou.

Semifinalista em 2021 e fora no ano passado pelo veto a russos e bielorrussos, Sabalenka vai enfrentar na próxima fase a americana Madison Keys (18ª).

Depois de ficar a um game da eliminação na segunda rodada, contra a francesa Varvara Gracheva, Sabalenka subiu de produção nos dois jogos seguintes.

Ela é uma das grandes favoritas ao título no tradicional torneio londrino, ao lado da número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, e da cazaque Elena Rybakina, atual camepeã.

