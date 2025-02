Sabalenka, Paolini e Pegula caem nas oitavas do WTA 1000 de Dubai

O WTA 1000 de Dubai perdeu três favoritas nesta quarta-feira (19), com as eliminações nas oitavas de final da número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, da italiana Jasmine Paolini (N.4) e da americana Jessica Pegula (N.5).

Sabalenka caiu diante da dinamarquesa Clara Tauson (N.38) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, uma derrota que chega uma semana depois da eliminação na estreia do WTA 1000 de Doha.

Já Tauson, campeã do torneio de Auckland em janeiro, avança pela primeira vez às quartas de um WTA 1000. Sua próxima adversária será a tcheca Linda Noskova (N.35).

Dubai também perdeu a atual campeã, Jasmine Paolini, finalista de Roland Garros e Wimbledon no ano passado. A italiana foi derrotada em dois sets (6-4 e 6-0) pela americana Sofia Kenin (N.27).

Nas quartas de final, Kenin vai enfrentar outra jogadora do Top 10, a cazaque Elena Rybakina (N.7), que passou pela espanhola Paula Badosa (N.10).

Paolini, de 29 anos, não vive um bom momento e ainda não conseguiu passar das oitavas de final dos torneios que disputou neste início de temporada.

Nas duplas, ao lado da compatriota Sara Errani, a italiana conquistou no último sábado seu primeiro título em 2025, no WTA 1000 de Doha.

Brilhante como Paolini em 2024, mas também com dificuldades neste início de ano, a chinesa Zheng Qinwen (N.8) também foi eliminada nesta quarta-feira, pela segunda rodada.

Finalista do Aberto da Austrália e do WTA Finals no ano passado, Zheng, campeã olímpica em Paris, foi derrotada pela americana Peyton Stearns (N.46), que horas depois caiu nas oitavas diante da russa Mirra Andreeva (N.14).

A também americana Jessica Pegula foi outra que se despediu do torneio de Dubai, com a derrota para a tcheca Linda Noskova (N.35).

Por sua vez, a polonesa Iga Swiatek (N.2) avançou às quartas de final ao bater a ucraniana Dayana Yastremska (N.48).

— Resultados do WTA 1000 de Dubai:

– Simples feminino – Segunda rodada:

Sorana Cirstea (ROM) x Alycia Parks (EUA) 3-6, 6-4, 6-1

Emma Navarro (EUA) x Belinda Bencic (SUI) 7-6 (8/6), 2-6, 6-3

Peyton Stearns (EUA) x Zheng Qinwen (CHN) 3-6, 6-4, 6-4

Mirra Andreeva (RUS) x Marketa Vondrousova (CZE) 7-5, 6-0

– Simples feminino – Oitavas de final:

Clara Tauson (DIN) x Aryna Sabalenka (BLR) 6-3, 6-2

Linda Nosková (CZE) x Jessica Pegula (EUA) 6-3, 7-6 (10/8)

Karolina Muchova (CZE) x McCartney Kessler (EUA) 6-3, 1-6, 7-6 (7/5)

Elena Rybakina (CAZ) x Paula Badosa (ESP) 4-6, 7-6 (10/8), 7-6 (7/2)

Sofia Kenin (EUA) x Jasmine Paolini (ITA) 6-4, 6-0

Mirra Andreeva (RUS) x Peyton Stearns (EUA) 6-1, 6-1

Iga Swiatek (POL) x Dayana Yastremska (UCR) 7-5, 6-0

dga/dam-dr/cb/am