Sabalenka jogará WTA 500 de Brisbane antes de defender título no Aberto da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, vai participar do WTA 500 de Brisbane antes iniciar a defesa de seu título do Aberto da Austrália, anunciou a organização do torneio nesta terça-feira (28).

“Estou empolgada com a ideia de começar minha turnê australiana em 2024 em Brisbane”, comentou Sabalenka, citada em um comunicado. “A Austrália tem um lugar especial no meu coração desde que ganhei meu primeiro título de Grand Slam”.

Além da bielorrussa, o torneio de Brisbane contará com a cazaque Elena Rybakina (4ª), derrotada na final do Aberto da Austrália no ano passado, e a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, em seu grande retorno ao tênis.

Osaka, que fez uma pausa na carreira para enfrentar problemas de saúde mental, não joga desde setembro de 2022, quando participou do WTA 500 de Tóquio.

Entre 31 de dezembro e 7 de janeiro, Brisbane também terá sua edição do ATP 250, torneio masculino que contará com as presenças do dinamarquês Holger Rune (8º), do búlgaro Grigor Dimitrov (14º), do americano Ben Shelton (17º) e do escocês Andy Murray (42º).

As competições em Brisbane são utilizadas pelos tenistas como preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, que começa uma semana depois.

