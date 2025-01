Sabalenka estreia com vitória tranquila no Aberto da Austrália em meio à chuva

A número 1 do mundo e atual bicampeã Aryna Sabalenka estreou no Aberto da Austrália com uma vitória contundente sobre Sloane Stephens (84º), neste domingo (12), em Melbourne, em um primeiro dia marcado por chuvas torrenciais.

Quase uma hora após o início do primeiro dia de abertura do primeiro major do ano, a chuva marcou presença, fazendo com que o jogo parasse nas quadras abertas.

Trovões e relâmpagos fizeram com que tenistas e torcedores corressem em busca de abrigo, enquanto a chuva caía no Melbourne Park.

Os jogos voltaram às quadras adjacentes seis horas depois, às 18h30 horário local (4h30 no horário de Brasília)) e algumas partidas tiveram que ser adiadas.

O jogo prosseguiu sem maiores problemas nas três quadras principais; Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena, equipadas com cobertura retrátil.

– Badosa, Andreeva e Zheng vencem –

Na primeira delas, Sabalenka apareceu para ampliar para 15 sua sequência de vitórias consecutivas no primeiro ‘major’ do ano – em que ela se sagrou campeã em 2023 e 2024 – contra Stephens. A bielorrussa venceu neste domingo com parciais de 6-3 e 6-2 em uma hora e 11 minutos.

“É sempre difícil jogar contra ela. Provavelmente não mostrei minha melhor versão, mas estou feliz, consegui fechar em dois sets”, resumiu Sabalenka.

“Estou muito feliz por ter melhorado a minha resistência mental. Sou capaz de manter a concentração independentemente do resultado ou da situação”, acrescentou.

Na segunda rodada, a tenista de Minsk enfrentará a espanhola Jessica Bouzas (54ª), que derrotou a britânica Sonay Kartal (87ª), por 6-1 e 7-6 (7/5).

Já a tenista espanhola em melhor posição no ranking no momento, Paula Badosa (12ª), avançou após vencer a chinesa Xinyu Wang (37ª) por 6-3 e 7-6 (7/5)

A russa Mirra Andreeva, de 17 anos (15ª) também se classificou ao derrotar Marie Bouzkova com um duplo 6-3. “Sinceramente, foi um pouco difícil para mim quando eles começaram a fechar o telhado”, disse Andreeva, cuja treinadora é a campeã de Wimbledon em 1994, Conchita Martínez.

Medalhista de ouro nos Jogos de Paris e finalista há um ano em Melbourne, a chinesa Zheng Qinwen (5ª) venceu por 7-6 (7/3) e 6-1 a romena Anca Todoni (110ª).

— Resultados deste domingo do Aberto da Austrália:

1ª rodada (simples feminino):

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Sloane Stephens (EUA) 6-3, 6-2

Jessica Bouzas (ESP) x Sonay Kartal (GBR) 6-1, 7-6 (7/5)

Tatjana Maria (ALE) x Bernarda Pera (EUA) 7-6 (7/3), 6-4

Clara Tauson (DIN) x Linda Noskova (CZE/N.29) 5-7, 6-3, 6-4

Mirra Andreeva (RUS/N.14) x Marie Bouzková (CZE) 6-3, 6-3

Donna Vekic (CRO/N.18) x Diane Parry (FRA) 6-4, 6-4

Zheng Qinwen (CHN/N.5) x Anca Todoni (ROM) 7-6 (7/3), 6-1

Leylah Fernandez (CAN/N.30) x Yuliia Starodubtseva (UCR) 7-5, 6-4

Suzan Lamens (HOL) x Veronika Erjavec (SLO) 7-5, 7-6 (7/2)

Paula Badosa (ESP/N.11) x Wang Xinyu (CHN) 6-3, 7-6 (7/5)

