Sabalenka estreia com vitória tranquila em Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/05/2024 - 13:19

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, estreou em Roland Garros nesta terça-feira (28) com uma vitória tranquila sobre a jovem russa Erika Andreeva (100ª).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em uma hora e oito minutos.

Semifinalista no ano passado, a bielorrussa de 26 anos é uma das grandes favoritas ao título ao lado da polonesa Iga Swiatek, que a derrotou nas finais dos torneios WTA 1000 de Madri e Roma, os dois principais da temporada de saibro antes de Roland Garros.

Contra Andreeva, de 19 anos, Sabalenka fechou o primeiro set em 33 minutos. A jovem russa tentou reagir conseguindo quebra no início da segunda parcial, mas no final o favoritismo da número 2 do mundo falou mais alto.

