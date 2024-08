Sabalenka e Zverev estreiam em Cincinnati com vitórias convincentes

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2024 - 20:58 Para compartilhar:

Aryna Sabalenka começou com o pé direito sua participação no Masters de Cincinnati ao derrotar a italiana Elisabetta Cocciaretto com parciais de 6-3 e 6-4, enquanto o segundo cabeça-de-chave Alexander Zverev também avançou.

Sabalenka, terceira cabeça-de-chave, que ficou de fora de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Paris devido a uma lesão no ombro, venceu seis das sete partidas de abertura do torneio no centro-oeste americano que serve de preparação para o Aberto dos Estados Unidos.

Depois de alcançar a 15ª vitória em Cincinnati, a bielorrussa se disse “feliz com o meu nível nos momentos difíceis” e afirmou que a adversária “lutou até o último ponto”.

Cocciaretto recebeu atendimento após sentir um problema no quadril esquerdo no meio do segundo set.

No masculino, Zverev evitou uma chuva incipiente no final do segundo set antes de obter sua 50ª vitória na temporada.

O alemão, que conquistou o título em Cincinatti em 2021, avançou para a terceira rodada ao vencer Karen Khachanov por 6-3 e 6-2.

A vitória em 76 minutos de jogo foi uma repetição da final olímpica de Tóquio vencida por Zverev.

O russo cometeu 26 erros não forçados na derrota frente a um adversário de longa data, para quem agora perde por 5 a 2 nos duelos individuais.

Zverev, que confessou não se sentir bem na semana passada em Montreal, apesar de ter chegado às quartas de final, disse que sua forma melhorou muito. “Me senti bem em quadra. Se você se sente bem treinando fica mais fácil levar isso para o jogo”, disse ele.

‘Sascha’ Zverev não entrou em detalhes sobre sua série de triunfos em 2023: “Foi um bom ano, mas também tive algumas derrotas duras”.

O espanhol Pablo Carreño Busta será o próximo adversário do alemão depois de derrotar o australiano Max Purcell por 6-3, 6-3.

– Svitolina e Sabalenka avançam –

No torneio feminino, Elena Rybakina decepcionou em sua primeira partida desde Wimbledon, perdendo por 3-6, 7-6 (7/3) e 6-4 para a canadense Leylah Fernández, que salvou dois match points contra a quarta cabeça-de-chave.

Rybakina cometeu 17 faltas duplas, inclusive em match points. Nem mesmo 20 aces conseguiram salvar sua tarde.

Elina Svitolina, semifinalista em Cincinnati há nove anos, eliminou a espanhola Jessica Bouzas por 6-4, 6-1 e enfrentará Sabalenka.

Resultados desta quinta-feira, 15 de agosto, do Aberto de Cincinnati:

Simples masculino – 2ª rodada:

Brandon Nakashima (EUA) x Arthur Fils (FRA) 7-5, 7-6 (7/3)

Andrey Rublev (RUS/N.6) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-4, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Karen Khachanov (RUS) 6-3, 6-2

Pablo Carreño Busta (ESP) x Max Purcell (AUS) 6-3, 6-3

Fábián Marozsán (HUN) x Grigor Dimitrov (BUL/N.8) 4-6, 6-4, 6-3

Hubert Hurkacz (POL/N.5) x Yoshihito Nishioka (JPN) 3-6, 7-6 (7/4), 6-1

Flavio Cobolli (ITA) x Luciano Darderi (ITA) 7-6 (7/4), 3-1 e abandono

. Simples feminino – 2ª rodada:

Aryna Sabalenka (BLR/N.3) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 6-4

Elina Svitolina (UCR) x Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-1

Liudmila Samsonova (RUS/N.10) x Magda Linette (POL) 7-6 (12/10), 6-1

Elina Avanesyan (ARM) x Jelena Ostapenko (LAT/N.8) 2-6, 6-2, 6-2

Taylor Townsend (EUA) x Daria Kasatkina (RUS/N.9) 6-1, 2-6, 6-1

Diana Shnaider (RUS) x Ashlyn Krueger (EUA) 7-5, 6-0

Leylah Fernandez (CAN) x Elena Rybakina (CAZ/N.4) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4

Paula Badosa (ESP) x Anna Kalinskaya (RUS/N.13) 6-3, 6-2

Yulia Putintseva (CAZ) x Coco Gauff (EUA/N.2) 6-4, 2-6, 6-4

