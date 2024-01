Sabalenka e Rybakina farão a final do WTA 500 de Brisbane

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/01/2024 - 10:35 Para compartilhar:

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, derrotou sua compatriota Victoria Azarenka (23ª) neste sábado (6) para se classificar à final do WTA 500 de Brisbane, na qual irá enfrentar a cazaque Elena Rybakina (4ª), que bateu a tcheca Linda Noskova (40ª).

Sem dar espaço para surpresas, as duas principais cabeças de chave do torneio ficarão frente a frente na decisão de domingo: Sabalenka se impôs em dois sets sobre Azarenka, com parciais de 6-2 e 6-4, e Rybakina também não teve dificuldades para avançar (6-3 e 6-2).

O jogo entre as duas será uma reedição da final do Aberto da Austrália de 2023, vencida pela bielorrussa, exatamente uma semana antes do início do primeiro Grand Slam do ano na temporada 2024. Ambas já se enfrentaram em sete ocasiões no circuito, com clara vantagem para Sabalenka, que tem cinco vitórias no confronto.

Em sua semifinal a bielorrussa conseguiu dez aces e salvou três break points.

“Nós duas sacamos muito bem”, disse Sabalenka após a partida, ao se referir a Azarenka. “Jogamos um tênis muito agressivo. Acho que esse é o motivo pelo qual nossos jogos são tão equilibrados”

Na outra semifinal, Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, fechou o jogo contra Noskova em 63 minutos.

“Não esperava jogar tão bem esta semana”, disse a cazaque, que esteve doente antes de chegar a Brisbane. “É um início de ano incrível para mim”.

– Resultados deste sábado do WTA 500 de Brisbane:

. Simples feminino – Semifinais:

Aryna Sabalenka (BLR) x Victoria Azarenka (BLR) 6-2, 6-4

Elena Rybakina (CAZ) x Linda Noskova (CZE) 6-3, 6-2

