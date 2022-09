Sabalenka e Pliskova vão se enfrentar por uma vaga na semifinal do US Open

admin3 05/09/2022 - 23:58 Compartilhe

A bielorussa Aryna Sabalenka e a checa Karolina Pliskova vão se enfrentar nas quartas de final do US Open. As tenistas venceram, nesta segunda-feira, e disputarão uma vaga na semifinal do último Grand Slam da temporada.







Sabalenka eliminou a norte-americana Danielle Collins, de virada, após 2h28 de jogo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Com este resultado, a número6 do mundo se mantém invicta diante desta adversária, após quatro duelos disputados.

Pliskova teve ainda maior dificuldade frente a experiente bilorussa Victoria Azarenka, que só acabou superada, após 3h02 de partida, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/2. Em nove jogos disputados entre ambas,a checa saiu vitoriosa em cinco oportunidades.

OUTROS DUELOS

Iga Swiatek, líder do ranking mundial, levou um susto nesta segunda-feira, ao perder o primeiro set para a alemã Jule Niemeier, mas se impôs, buscou a virada e avançou para as quartas de final com 2/6, 6/4 e 6/0.

Na quarta-feira, em busca da semifinal, a polonesa terá pela frente a americana Jessica Pegula, cabeça 8, que deixou pelo caminho a checa Petra Kvitova com vitória tranquila por 6/3 e 6/2 em somente 1h09.