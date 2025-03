Sabalenka e Gauff avançam em Miami; Rybakina é eliminada

A número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a americana Coco Gauff passaram sem dificuldades pela estreia no WTA de Miami nesta quinta-feira (20), dia em que a vice-campeã das duas últimas edições, a cazaque Elena Ribakyna, se despediu do torneio.

As candidatas ao título entraram em quadra no Hard Rock Stadium e Sabalenka fez valer seu favoritismo batendo a búlgara Viktoriya Tomova por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0, em apenas 58 minutos.

Com a vitória, a bielorrussa de 26 anos deixou para trás a queda na final de Indian Wells no último fim de semana, diante da jovem russa Mirra Andreeva.

Outra das favoritas, Coco Gauff não decepcionou e atropelou com um duplo 6-0 sua compatriota Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália em 2020.

Número três do mundo, Gauff teve um início de temporada complicado nos grandes torneios, com eliminações nas quartas de final do Aberto da Austrália e nas oitavas de Indian Wells.

Por sua vez, a surpresa do dia foi queda de Elena Rybakina (N.8) campeã de Wimbledon em 2022, derrotada pela americana Ashlyn Krueger (N.40), que venceu o duelo com a cazaque em três sets (6-4, 2-6 e 6-4) e comemorou sua primeira vitória sobre uma jogadora do Top 10.

gbv/gfe/pm/cb/am