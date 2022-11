Sabalenka destrona Swiatek e decide o Finals

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/11/2022 - 0:41 Compartilhe

A bielorrussa Aryna Sabalenka deu a surpresa na madrugada desta segunda-feira para garantir a classificação à decisão do WTA Finals, torneio com as oito melhores da temporada, no piso duro.

Sabalenka destronou a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking absoluta na temporada, ao marcar 6/2 2/6 6/1 após 2h07min de duração.

A bielorrussa havia se classificado para o torneio na bacia das almas eo que considerou um milagre enquanto que Swiatek vinha como franca favorita e tendo vencido todos os últimos quatro jogos contra a rival. Mas Sabalenka conseguiu impor seu jogo no terceiro set e vai enfrentar nesta segunda-feira a francesa Caroline Garcia, sexta colocada, pelo título.

