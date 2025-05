Sabalenka despacha Svitolina e encara Gauff em sua 4ª final em Madri

A belarussa Aryna Sabalenka garantiu vaga em sua quarta final do WTA 1000 de Madri, nesta quinta-feira. No último jogo do dia na capital espanhola, a número 1 do mundo superou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e marcou confronto com a americana Coco Gauff, que atropelou a polonesa Iga Swiatek mais cedo.

Sabalenka vai tentar seu terceiro título no saibro espanhol. No ano passado, ela foi derrotada justamente por Swiatek na decisão. A belarussa levantou o troféu em 2021 e 2023. No sábado, a líder do ranking vai buscar seu terceiro título da temporada e o 20º de sua carreira.

Para alcançar a final, Sabalenka precisou superar o bom momento vivido pela rival ucraniana nesta quinta. Svitolina vinha de uma sequência invicta de 11 jogos, com triunfos na Billie Jean King Cup e o título do WTA 250 de Rouen, na França, além das vitórias na chave de Madri.

A favorita, então, mostrou logo cedo que a tarefa não seria das mais complicadas. Sem hesitar, abriu 4/1 no primeiro set. Svitolina teve chances de voltar para o jogo após vacilos da número 1 do mundo, porém não aproveitou suas chances.

O segundo set foi mais equilibrado. Mas Sabalenka voltou a fazer valer a pancadaria do fundo de quadra, enquanto a ucraniana alternava bons momentos com erros bobos, favorecendo a vitória da belarussa em sets diretos.

No sábado, Sabalenka enfrentará uma das poucas tenistas do circuito que levam vantagem no confronto direto. Gauff soma cinco vitórias sobre a belarussa, contra quatro da líder do ranking. Elas ainda não se enfrentaram neste ano. Em caso de título, a americana poderá desbancar Swiatek da segunda posição do ranking da WTA.

MASCULINO

As semifinais da chave masculina foram definidas nesta quinta. O argentino Francisco Cerúndolo, o britânico Jack Draper e o italiano Lorenzo Musetti vão disputar tal fase de uma competição deste nível pela segunda vez em suas carreiras. O outro integrante do Top 4 do torneio é o norueguês Casper Ruud.

Ruud, atual 15º do mundo, deu sinais de que “acordou” para a temporada de saibro nesta quinta-feira ao derrubar o russo Daniil Medvedev (10º) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. O resultado ganha importância não só por se tratar de uma semi, mas também por colocar fim a uma incômoda freguesia entre os dois. Nos últimos três confrontos entre os tenistas, o russo levou a melhor em todas elas.

“Olhei para as estatísticas e vi que ele me venceu na grama, no piso duro descoberto e no piso duro coberto. A última superfície que faltava era o saibro. Então pensei, não faça 4 a 0 e usei o piso a meu favor”, afirmou o norueguês.

Na busca da reabilitação após a queda nas quartas de final do ATP 500 de Barcelona, ele enfrenta na semifinal o argentino Francisco Cerúndolo, que passou dificuldades para superar o jovem checo Jakub Mensik (23º na lista da ATP).

O triunfo veio de virada, por 2 sets a 1, em partida que teve a duração de 2h09min. O número 21 do mundo foi surpreendido na primeira parcial ao perder por 3/6, mas buscou forças para reagir e virou o confronto com 7/6 (7/5) e 6/2.

“Estou cansado. Precisei lutar muito por todas as bolas, mas no final veio a recompensa”, comentou o argentino, que não disputa uma semi de Masters desde Miami em 2022. Depois disso, o tenista caiu nas cinco vezes no que atingiu as quartas de final das competições deste nível.

No outro duelo da rodada, Jack Draper (6º) passou com facilidade pelo rival italiano Matteo Arnaldi (44º). O carrasco de João Fonseca em Indian Wells assegurou seu lugar nas semifinais ao superar seu adversário por 6/0 e 6/4, em 1h17min.

Cumprindo uma temporada espetacular, o britânico vai disputar a sua primeira semifinal no saibro e chega embalado pelo desempenho apresentado nesta quinta-feira na quadra Arantxa Sanchez Vicário.

Seu adversário será o italiano Lorenzo Musetti, que despachou o surpreendente canadense Gabriel Diallo, que era “lucky loser”. O tenista da Itália venceu em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3.