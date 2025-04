Sabalenka chega à sua 4ª final em Stuttgart e disputará título com Ostapenko

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 no ranking da WTA, avançou para sua quarta final no torneio WTA 500 de Stuttgart neste domingo (20). Ela tentará ganhar seu primeiro título na segunda-feira contra a letã Jelena Ostapenko.

Sabalenka sofreu na semifinal contra a italiana Jasmine Paolini (nº 6). Apesar da vitória em dois sets por 7-5 e 6-4, ela cedeu seu saque em quatro ocasiões, três delas no primeiro set.

Após vencer o primeiro set (7-5), a bielorrussa perdeu seu saque logo no início, antes de empatar novamente impor seu jogo e converter seu primeiro match point com um ace, após 1 hora e 34 minutos.

“Ela me forçou a lutar por cada ponto; é sempre uma batalha difícil contra ela. Tive que me esforçar muito para vencer. Não sei o que fez a diferença no final. Tentei me manter agressiva”, disse Sabalenka após a partida.

Em sua quinta aparição em Stuttgart, que contou com seis das sete melhores jogadoras da atualidade, Sabalenka jogará sua quarta final na segunda-feira.

“Espero que esta seja a boa”, disse ela sorrindo após sua vitória na semifinal. A bielorrussa perdeu na final de 2021 contra a australiana Ashleigh Barty e contra a polonesa Iga Swiatek em 2022 e 2023.

Em 2024, ela foi eliminada nas quartas de final.

Este ano, quem estará diante de Sabalenka será Jelena Ostapenko, número 24 do mundo, que mais cedo se classificou para a sua segunda final da temporada ao derrotar Ekaterina Alexandrova por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-4.

Ostapenko, que aos 20 anos se sagrou campeã de Roland Garros em 2017, precisou de apenas uma hora e vinte e nove minutos para superar Alexandrova, cedendo apenas uma quebra de serviço durante toda a partida.

Ela vai lutar pelo nono título de sua carreira na segunda-feira. Jelena Ostapenko venceu pela última vez em Linz, na Áustria, em fevereiro de 2024, também derrotando Alexandrova em dois sets (6-2 e 6-3).

Nesta temporada, a letã perdeu a final do torneio WTA 1000 de Doha para a americana Amanda Anisimova em meados de fevereiro.

— WTA 500 de Stuttgart:

– Simples feminino – Semifinais:

Jelena Ostapenko (LAT) x Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 6-4

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Jasmine Paolini (ITA/N.5) 7-5, 6-4

tba/dam/mb/aam