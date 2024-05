Sabalenka avança às oitavas de final do WTA 1000 de Roma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/05/2024 - 13:41 Para compartilhar:

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, venceu a ucraniana Dayana Yastremska (33ª) neste domingo (12) e avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Roma.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 26 minutos.

No primeiro set, a bielorrussa teve que esperar até o sétimo game para quebrar o serviço da adversária e fechar a parcial em 34 minutos. No segundo, Yastremska teve duas vezes o saque quebrado e Sabalenka conseguiu se vingar das derrotas que sofreu nos últimos três jogos contra a ucraniana.

Campeã do Aberto da Austrália em janeiro e finalista do WTA 1000 de Madri em abril, Sabalenka vai enfrentar nas oitavas de Roma quem passar do confronto entre a ucraniana Elina Svitolina (19ª) e a russa Anna Kalinskaya (26ª).

