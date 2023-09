Sabalenka atropela Clara Burel e vai às oitavas do US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/09/2023 - 13:53 Compartilhe

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking mundial, venceu sem a menor dificuldade a francesa Clara Burel neste sábado (2) e garantiu a vaga nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos.

Sabalenka, que em Nova York também busca chegar ao topo do ranking da WTA, derrotou Burel (62ª do mundo) por 6-1 e 6-1 em apenas 60 minutos.

Sua próxima adversária será a russa Daria Kasatskina, que venceu a belga Greet Minnen por 6-3 e 6-4, no duelo que vai valer uma vaga entre as oito melhores deste Grand Slam.

Na sexta-feira a polonesa Iga Swiatek também se garantiu nas oitavas de final e precisa terminar em melhor posição do que Sabalenka para permanecer na liderança do ranking da WTA.

A bielorrussa, que perdeu no ano passado para Swiatek nas semifinais em Flushing Meadows, confirmou diante de Burel a sua enorme consistência nos Grand Slams desta temporada.

No início do ano, ela conquistou seu primeiro grande título no Aberto da Austrália e depois fez boas campanhas até as semifinais em Roland Garros e Wimbledon.

Os primeiros saques acertados e os golpes do fundo de quadra da estrela de Minsk dominaram Burel, cujos problemas com o serviço foram impiedosamente punidos por Sabalenka.

A bielorrussa acumulou 21 winners contra seis de Burel para conquistar sua terceira vitória sem perder sets em Nova York.

