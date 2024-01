Sabalenka atropela Anisimova e vai às quartas do Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 2:13 Para compartilhar:

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, deu um passo a mais rumo à defesa de seu título com outra exibição dominante que a classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália neste domingo (21).

Sabalenka derrotou a americana Amanda Anisimova na Margaret Court Arena por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em 70 minutos.

A bielorrussa cedeu apenas 11 games em seus quatro jogos e, com a cabeça de chave número 1 Iga Swiatek eliminada do torneio, é amplamente favorita para conquistar seu segundo título de Grand Slam.

“Estou super feliz com o nível e por conseguir esta vitória, é uma adversária difícil”, disse Sabalenka após a partida.

“Estou ficando mais forte porque gosto do ambiente e quero muito ficar aqui o máximo que puder, até o último dia”, acrescentou.

A bielorrussa mostrou um poder devastador no primeiro set, que teve que ser brevemente interrompido quando começou a chover e foi preciso fechar o teto da arena.

A número 2 do mundo conseguiu uma quebra já no segundo game, quando Anisimova jogou uma direita na rede.

O domínio era tamanho que foi questão de tempo para Sabalenka fechar o set em 36 minutos. Na segunda parcial, ela aproveitou os erros não forçados da americana para conseguir uma quebra decisiva.

Depois de quebrar mais uma vez o serviço de Anisimova e abrir 5-2, Sabalenka sacou para o jogo e fechou a vitória.

A bielorrussa de 25 anos teve uma grande temporada em 2023. Além de ter vencido o Aberto da Austrália, chegou às semifinais em Roland Garros e Wimbledon, antes de perder para Coco Gauff a final do US Open.

