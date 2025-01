Sabalenka amplia vantagem no topo do ranking da WTA; Bia Haddad é Top 20

Campeã em Brisbane no fim de semana, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka ampliou sua vantagem no topo do ranking da WTA e agora tem mais de 1.500 pontos à frente da polonesa Iga Swiatek (2ª), de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (6).

Sabalenka, atual bicampeã do Aberto da Austrália, desbancou Swiatek em outubro, depois de 11 meses de domínio da polonesa no circuito.

O Top 20 teve quatro mudanças, com destaque para ascensão da brasileira Bia Haddad, que ganhou uma posição e aparece como número 16 do mundo, assim como a jovem russa Mirra Andreeva, de 17 anos, que também subiu um degrau na classificação e agora é a 15ª.

Tanto Bia quanto Andreeva foram beneficiadas pela perda de duas posições da letã Jelena Ostapenko, 17ª na lista.

A americana Madison Keys (20ª), finalista do US Open em 2017, voltou ao Top 20, aproveitando a queda da bielorrussa Victoria Azarenka (22ª), ex-número 1 do mundo.

E a japonesa Naomi Osaka (50ª), que também já ocupou o topo do ranking, entrou no Top 50 um ano depois de retornar ao circuito, apesar de ter abandonado a final do torneio de Auckland no domingo por lesão.

— Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.656 pts

2. Iga Swiatek (POL) 8.120

3. Coco Gauff (EUA) 6.888

4. Jasmine Paolini (ITA) 5.399

5. Zheng Qinwen (CHN) 5.325

6. Elena Rybakina (CAZ) 4.821

7. Jessica Pegula (EUA) 4.671

8. Emma Navarro (EUA) 3.351

9. Daria Kasatkina (RUS) 3.368

10. Barbora Krejcikova (CZE) 3.214

11. Danielle Collins (EUA) 3.147

12. Paula Badosa (ESP) 2.908

13. Diana Shnaider (RUS) 2.895

14. Anna Kalinskaya (RUS) 2.721

15. Mirra Andreeva (RUS) 2.665 (+1)

16. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.554 (+1)

17. Jelena Ostapenko (LET) 2.481 (-2)

18. Marta Kostyuk (UCR) 2.471

19. Donna Vekic (CRO) 2.228

20. Madison Keys (EUA) 2.180 (+1)

