Sábado será de temperaturas altas nas capitais e chuva em quase todo o país

A previsão do tempo para esta sábado, 9, indica temperaturas máximas altas nas principais capitais do Brasil. Porém, com exceção da região Sul e alguns pontos do Nordeste, o País registra pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O Inmet (Instituto Nacional de Metrologia) alerta que as regiões Centro-Oeste, Norte e principalmente Sudeste correm perigo potencial de chuvas intensas. Há também o aviso de perigo potencial em algumas pequenas áreas do Sul e Centro-Oeste, com risco de chuva e ventos intensos. Uma parcela do Rio de Janeiro e de Minas Gerais registra grande perigo de acumulado de chuvas e alagamentos, com ameaça de transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Em cidades do Sudeste e do Sul, a previsão máxima está um pouco abaixo das demais capitais – que assinalam marcas acima dos 30ºC. As cidades nordestinas, por outro lado, contarão com o tempo quente e firme durante o dia. Teresina, por exemplo, mostra temperatura máxima de 38ºC.

Durante a noite, o céu permanece encoberto nas principais cidades do Brasil. O instituto prevê muitas nuvens e chances de chuva no final do dia, especialmente no Sudeste, Norte e Centro-Oeste.