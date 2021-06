Sábado é de vitórias para três times da base do Flamengo; veja os gols!

A manhã deste sábado foi de vitórias das divisões de base do Flamengo. No Luso-Brasileiro o Sub-20 venceu a Portuguesa e reassumiu a liderança da Taça Guanabara. Foi a sexta vitória em sete rodadas para o time de Maurício Souza, que foi derrotado apenas uma vez no primeiro turno do Campeonato Carioca.

O próximo pelo Estadual Sub-20 será em 7 de julho, contra o Resende, na Gávea, às 15h. Antes, no dia 1º, os garotos do Ninho enfrentam o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, em Belo Horizonte.



Confira, abaixo, os gols de Pedro André e Arthur na vitória do Sub-20!

Ainda nesta manhã, mas pela Copa Rio, os Garotos do Ninho venceram em duas categorias. O Sub-15 goleou o Boavista por 6 a 0, com gols de Lorran, Bill (2), Victor, Felipe e Pedro Nunes. Confira o golaço de Pedro Nunes abaixo!

O Sub-17, por sua vez, venceu o Boavista por 4 a 0. Os gols no Estádio da Gávea foram marcados por Marquinhos, Jonathan, Lucas Moreira e Lucas Matheus.

O golaço do jogo (Flamengo 6 x 0 Boavista), pela Copa Rio Sub-15. Pedro Nunes foi o autor da pintura. #CRF #GarotosDoNinho pic.twitter.com/9B65Ja4heI — Flamengo (@Flamengo) June 26, 2021

