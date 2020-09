Sábado de gols e poucas mudanças na classificação da Série C; veja o resumo Destaque para a vitória do Vila Nova que bateu o Santa Cruz e chegou ao G4 do Grupo A

Com 4 jogos disputados neste sábado (5), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nove gols foram marcados com poucas mudanças na classificação dos grupos.

Confira um resumo do dia abaixo:

Ituano x São José

Bem que os times tentaram, mas não conseguiram sair do empate em 2 a 2 no estádio Novelli Júnior, em Itu. Com o resultado, a equipe local chegou aos 5 pontos ficando na sétima colocação, enquanto o time gaúcho cau para a 5ª posição, com 7 pontos. Ambos os times estão fora do G4 do Grupo B.

Londrina x São Bento

Em situações opostas na competição, apenas a vitória interessava para os times. No entanto, quem levou a melhor foi o Londrina que conseguiu derrotar o São Bento por 1 a 0, no estádio do Café, com destaque para Marcondes que fez o gol da vitória.

Com o resultado o Tubarão chegou aos 8 pontos, conseguindo chegar ao G4 ocupando a terceira posição. Já o time do interior paulista segue na lanterna com apenas 1 ponto conquistado até o momento.

Imperatriz x Botafogo-PB

Na luta para escapar das últimas posições do Grupo A, o Botafogo-PB deu um grande passo nesta tarde ao derrotar o Imperatriz por 2 a 1, na casa do adversário.

Após sair na frente, o Belo acabou cedendo o empate já na segunda etapa. Entretanto, já na reta final, Anderson Cavalo conseguiu dar números finais no Frei Epifânio.

Com o resultado a equipe da Paraíba chegou aos 5 pontos, ocupando agora a 6ª posição. Já o Imperatriz seguiu na zona de rebaixamento, na 9ª colocação, com apenas 1 ponto somado.

Vila Nova x Santa Cruz

Um dos jogos mais aguardados na rodada, o Vila Nova surpreendeu e tirar a invencibilidade do líder Santa Cruz, no OBA. Com um golaço de Emanuel Biancucchi, a equipe local conseguiu marcar logo no início do jogo e manteve o resultado até o fim.

Mesmo com o revés, o Santinha permaneceu na primeira colocação com 10 pontos. Já o Tigre chegou aos 8 pontos, pulando para a 4ª colocação.

