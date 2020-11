Sábado de decisão no Brasil Open de polo aquático

As semifinais do Brasil Open 2020 do masculino serão disputadas neste sábado, na Arena ABDA, em Bauru (SP).

Os favoritos ao título da competição promovida pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) confirmaram o prognóstico e se enfrentam por uma vaga na final, programada para domingo.

Às 15h45, o E.C. Pinheiros, que tem apenas uma derrota, encara o Flamengo, um dos times que mais se reforçaram para o Brasil Open.

Na sequência, às 17h, o invicto SESI-SP pega o Fluminense, que tem o artilheiro do campeonato Bernardo Gomes, com 14 gols marcados.

As partidas terão transmissão dos canais oficiais da Liga Brasileira de Polo Aquático e da TV ABDA.

Uma das equipes mais tradicionais do país na modalidade, o Pinheiros aposta no entrosamento dos jogadores e na boa defesa, a menos vazada da competição.

Depois de perder na fase de classificação para o rival SESI-SP, o time do artilheiro Gustavo Grummy está pronto para chegar com moral na final.

– Tivemos uma boa vitória contra o Flamengo hoje, mas acredito que o jogo de amanhã será bem diferente.

– Com certeza o Flamengo vai vir de uma forma diferente, vai se preparar melhor para a partida já que terá um tempo de descanso, ao contrário de hoje que foram dois jogos – contou Grummy, eleito melhor atleta do País de polo aquático nas duas últimas temporadas.

Os jogos do masculino abrem neste sábado com as disputas do quinto ao oitavo lugares.

Às 11h30, a Sociedade Hípica de Bauru pega o Clube Paineiras Morumby e às 14h30, a ABDA Bauru enfrenta Paulistano. Os vencedores jogam no dia seguinte valendo o quinto lugar.

Nesta sexta-feira, a competição teve ao todo nove jogos, incluindo a segunda fase da chave masculina e o complemento dos duelos entre os times do feminino.

– Os jogos estão sendo bem acirrados aqui em Bauru e as partidas finais prometem ainda mais equilíbrio, principalmente no masculino, com resultados sendo definidos no final – disse Cesar Gualdani, diretor de marketing da Liga PAB.

Jogos de sexta

09h – Paulistano 12 X 7 SH Bauru

10h15 – Fluminense 9 X 7 Clube Paineiras

11h30 – SESI-SP 9 X 7 Flamengo

17h – SH Bauru 11 X 9 Tijuca TC

18h15 – Clube Paineiras 13 X 13 ABDA Bauru

19h30 – Flamengo 4 X 12 Pinheiros

Jogos de sábado

11h30 – SH Bauru X Clube Paineiras

14h30 – ABDA Bauru X Paulistano

15h45 – Pinheiros X Flamengo

17h – SESI-SP X Fluminense

Feminino

A grande decisão do feminino será neste sábado, mas pela manhã serão disputados os últimos jogos da fase de classificação antes de definir os dois times da final.

Pelos resultados obtidos nesses dias de disputa, o E.C. Pinheiros surge como o grande favorito com 100% de aproveitamento.

– Tivemos duas vitórias importantíssimas hoje, porque são dois times que concorrem a final, o Flamengo e a ABDA. Nossa parte já foi feita – disse Ives Alonso, treinador do time feminino do Pinheiros.

– Temos um grupo mais experiente, jogamos mais tempo juntos. Então qualquer coisa pode acontecer, porque é a final, não adianta dar um favorito, então que ganhe o melhor.

Jogos de sexta

14h30 – Flamengo 5 X 14 Pinheiros

15h45 – SESI-SP 23 X 8 Tijuca TC

20h45 – Pinheiros 14 X 9 ABDA Bauru

