Sábado de clássicos termina com empates no Rio e em Porto Alegre

Em duelo com transmissão da Rádio Nacional, Vasco e Flamengo não mudaram o placar no clássico no Maracanã, que ficou em 0 a 0, mantendo o Rubro-Negro invicto no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, na liderança da tabela após cinco partidas realizadas. Já o Vasco foi a sete pontos.

Diante de pouco mais de 39 mil pessoas, o chamado Clássico dos Milhões viu os goleiros Léo Jardim e Rossi brilharem e impedirem os torcedores de comemorar gols. O jogador do Vasco, principalmente, colaborou fazendo quatro grandes defesas, saindo vencedor de um embate pessoal com o meio-campo Gerson.

Gre-Nal também termina empatado

Em Porto Alegre, um Grêmio em crise e sem técnico recebeu o grande rival, o Internacional. No fim, o empate por 1 a 1, na Arena do Grêmio, deu sinais de melhora após a saída do técnico Gustavo Quinteros. O Tricolor deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão, com quatro pontos, mesma pontuação do primeiro time dentro do Z-4, o São Paulo. Já o Colorado soma seis pontos.

O gol do Grêmio foi marcado no primeiro tempo, em um lance inusitado. Cristian Olivera tentou escorar para o gol um chute forte de Marlon pela esquerda. O desvio não tinha o caminho das redes, porém a bola encontrou o goleiro Anthoni que, inadvertidamente, desviou para o próprio gol.

O Inter conseguiu o empate na segunda etapa. Aos 18, a bola bateu no braço de Marlon e o pênalti foi marcado. Alan Patrick converteu e deixou tudo igual.

Corinthians derrota o Sport na Neo Química Arena

Na partida que abriu de fato a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o pressionado Corinthians, que, assim como o Grêmio, não tem um técnico no momento, derrotou o Sport de virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão foi a sete pontos, enquanto o Leão segue na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Os dois gols do Corinthians – que demitiu o técnico Ramón Diaz durante a semana e teve Orlando Ribeiro como técnico interino – foram marcados pelo holandês Memphis Depay na segunda etapa, depois de o português Sergio Oliveira abrir o placar para o Sport no final do primeiro tempo.