Sá Pinto estreia com promessa de Vasco vibrante e seguro contra o Corinthians

A “Era” Ricardo Sá Pinto no Vasco começa nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador português estreia com missão de acabar com o jejum de oito jogos sem vitórias por diferentes competições. Diante do Corinthians, ele promete um time mais vibrante e seguro.

São 12 gols sofridos nos últimos cinco jogos. Nove deles na primeira etapa, o que deixou o time abalado e sem forças para buscar reações. Ricardo Sá Pinto orientou muito seus jogadores defensivos, cobrando força na marcação e atenção o tempo todo.

E deve repetir isso na beirada do campo. O português promete ser dinâmico e exigir ao longo dos 90 minutos dos vascaínos. Ele acompanhou o time na derrota por 2 a 0 diante do líder Internacional das arquibancadas e viu um grupo sem vibração. Nos treinos, Sá Pinto gritou muito, orientou e fez gestos para os atletas “chegarem junto”. A ordem é brigar pela bola o tempo todo, não dando respiro ao adversário.

Diante do Corinthians, também em crise no Brasileirão, a recomendação é não deixar o rival sair na frente no placar e ter calma para criar as jogadas ofensivas. Sá Pinto está confiante que vai tirar o Vasco do sufoco. Resta saber se conseguirá mexer com o brio dos jogadores, sem salários há dois meses.

Depois de figurar no G4 e sonhar em briga pelo título, o time cruzmaltino caiu muito de rendimento e com os oito jogos sem ganhar, já sofre com ameaça de rebaixamento. São seis rodadas de tropeços seguidos no Brasileirão e, com 18 pontos, o time amarga o 15° lugar, uma posição à frente do Corinthians.

Convocados para a seleção brasileira sub-20, Talles Magno, Bruno Gomes e Lucão estarão à disposição. O Vasco conseguiu adiar a apresentação do trio para quinta-feira. O atacante é titular ao lado de Cano, há oito jogos sem marcar.

Com medo de nova queda, a torcida jogou sal grosso em um dos gols do estádio de São Januário para “espantar a zica”. O desespero já faz os vascaínos apelarem até às crenças. Sá Pinto promete renovar as esperanças.

