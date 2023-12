S&P Global anuncia que Uber entrará no S&P 500; ações da empresa sobem mais de 5% em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 12:35 Para compartilhar:

A S&P Global anunciou que a Uber ingressaria no índice S&P 500 ainda este mês. A inclusão normalmente atrai compras de fundos que acompanham o índice de referência.

As ações da Uber subiam mais de 5% no pregão desta segunda-feira, colocando as ações a poucos por cento do recorde de fechamento atingido em fevereiro de 2021.

As ações foram prejudicadas pelo aumento das taxas de juros e pela escassez de mão de obra quando a economia recuperou dos bloqueios pandêmicos. Voltou aos trilhos no verão passado, e subiu ainda mais desde então.

Após anos de perdas, a Uber começou a lucrar no início deste ano. Mas os investidores estão se esforçando muito para obter lucros futuros.

No fechamento de sexta-feira, as ações foram negociadas a cerca de 54 vezes os lucros previstos para os próximos 12 meses, em comparação com cerca de 25 vezes para a rival menor Lyft. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias