Rybakina vence Kasatkina e conquista WTA 500 de Abu Dhabi

A cazaque Elena Rybakina (nº 5 do ranking da WTA) conquistou o sétimo título de sua carreira, o segundo da temporada, ao vencer a russa Daria Kasatkina (nº 14) na final do torneio de Abu Dhabi em dois sets sem dificuldades, com parciais de 6-1 e 6-4.

Com essa resultado, Rybakina melhora seu já brilhante retrospecto na temporada: são 11 vitórias e apenas duas derrotas.

Daria Kasatkina havia eliminado nas semifinais a brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 13).

Rybakina e Kasatkina terão que viajar rapidamente para Doha para jogar o Catar Masters 1000, onde Rybakina está livre de disputar a primeira rodada, mas Kasatkina entrará na quadra já na noite de segunda-feira contra sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova.

“Primeiro quero parabenizar Daria, é claro, por uma ótima semana. Parabéns a você e à equipe”, disse Rybakina, logo após seu triunfo.

“Semana difícil, especialmente nos últimos jogos, e amanhã já é um jogo em Doha, por isso espero que a gente se recupere e esteja bem lá e talvez jogue a final lá”.

