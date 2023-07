Rybakina perde set, mas vira sobre Rogers e vai à segunda rodada de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2023 - 12:00 Compartilhe

A cazaque Elena Rybakina, número 3 do mundo e atual campeã de Wimbledon, estreou no Grand Slam londrino nesta terça-feira (4) perdendo o primeiro set para a americana Shelby Rogers (49ª), mas conseguindo a virada para avançar à segunda fase do torneio.

Rybakina fechou o jogo em duas horas e três minutos, com parciais de 4-6, 6-1 e 6-2.

A cazaque de 24 anos foi surpreendida no início da partida e teve seu serviço quebrado logo no primeiro game.

Mas a partir do segundo set, ela passou a dominar as ações explorando seu saque devastador, sem dar chances a Rogers para uma nova quebra.

“O ambiente estava incrível e estou muito feliz por passar à próxima fase”, comemorou Rybakina depois da partida.

Na segunda rodada, a cazaque vai enfrentar quem passar do confronto entre a francesa Alizé Cornet (74ª) e a japonesa Nao Hibino (127ª).

ig/bm/pm/mcd/cb

