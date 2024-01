Rybakina dá ‘pneu’ em Sabalenka e leva Torneio de Brisbane; Dimitrov vence no masculino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/01/2024 - 9:50 Para compartilhar:

A tenista Elena Rybakina, número quatro do mundo, garantiu na madrugada deste domingo o título do WTA 500 de Brisbane ao “atropelar” a belarussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 1 hora e 10 minutos de confronto.

Apesar de ter superado sua oponente com facilidade, Rybakina valorizou o confronto e disse ter derrotado uma grande rival. “Apesar do resultado, é difícil jogar contra você(Sabalenka). Brigamos na quadra e acho que está tudo bem. Desta maneira melhoramos ambos e espero que isso continue”, disse a tenista após levantar o troféu e comemorar bastante o triunfo.

A casaque de 24 anos chega ao sexto título da carreira profissional no circuito e começa a equilibrar o histórico de confrontos diante da rival. Em oito duelos, ela agora tem três vitórias sobre Sabalenka.

No primeiro set, Rybakina começou em um ritmo intenso. Ela logo confirmou seus serviços e chegou a abrir uma vantagem de 5 a 0. Na única chance que Sabalenka teve de vencer um game, ela acabou cometendo dupla falta. Na sequência, a número quatro do mundo não teve dificuldades em fechar a parcial com um 6/0.

Depois do apagão, Sabalenka voltou para o segundo set mais concentrada. No entanto, a casaque confirmou logo o seu saque e já abriu uma vantagem de 2 a 0 ao quebrar o serviço da sua adversária. Após finalmente conseguir definir um game, a tenista de Belarus pediu tempo médico para tratar de um problema na coxa esquerda.

Dominante em quadra, Rybakina abriu 4/1 no segundo set e depois só administrou a vantagem para fechar a segunda parcial em 6/3 e garantir o título do torneio.

No masculino, o búlgaro Grigor Dimitrov derrotou o dinamarquês Holger Rune por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, e levantou o título do Torneio de Brisbane. A conquista chega para colocar fim a um jejum de quase sete anos. Seu último troféu foi o ATP Finals, em 2017.

BIA HADDAD ESTREIA EM ADELAIDE

A paulistana Beatriz Haddad Maia marca a sua estreia no WTA 500 de Adelaide neste domingo. Ela entra em quadra às 21h30 (horário de Brasília) e enfrenta Anastasia Pavlyuchenka, 60ª do ranking e que veio do qualificatório.

Este é o segundo torneio de Bia Haddad na temporada. Antes, ela integrou a equipe brasileira que disputou o United Cup. Esta é a sua segunda participação no torneio de Adelaide. No ano passado, a brasileira chegou até a fase de quartas de final. A brasileira também vai jogar na chave de duplas e terá como parceira, a americana Taylor Townsend nesta semana. A estreia será diante da russa Alexandra Panova e Alycia Parks, dos Estados Unidos.

