Ryanair diz que pode comprar aviões 737 MAX da Boeing, caso United Airlines desista do negócio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 13:51 Para compartilhar:

A companhia europeia de baixo custo europeia Ryanair afirmou que estaria feliz em adquirir qualquer um dos modelos 737 MAX da Boeing, se a United Airlines adiar ou cancelar suas encomendas. Na semana passada, executivos da United disseram que repensavam os planos para o modelo 737 MAX 10, após o MAX 9, uma versão menor, ter de ficar em solo após um problema de perda de peça no meio de um voo da Alaska Airlines.

“Se a United não os quer, a Ryanair certamente quer”, afirmou o executivo-chefe deste empresa, Michael O’Leary, durante apresentação a investidores nesta segunda-feira (29) para discutir seus resultados trimestrais. O’Leary comentou o episódio das aeronaves em solo como “um revés desapontador”, mas acrescentou que as declarações da United Airlines “não ajudavam” e elogiou o 737 MAX da Boeing por levar mais passageiros com menos combustível. O executivo disse que tinha confiança na capacidade do CEO da Boeing, David Calhoun, de fazer os ajustes na empresa e acreditava que a segurança era sua maior prioridade.

A Ryanair disse que notou uma significativa melhora na qualidade nos últimos 12 aviões que havia recebido da Boeing, disse ainda O’Leary. Em seu balanço trimestral, a Ryanair reduziu previsões de lucro para este ano, citando maiores custos operacionais e riscos com guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, bem como potenciais atrasos maiores nas entregas da Boeing. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias