Ryan Whyte Maloney, ex-The Voice, morre aos 44 anos

Alerta gatilho: Se você perceber que está extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar, procure seu médico, psicólogo ou familiar e não esqueça do CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).

O cantor Ryan Whyte Maloney, de 44 anos de idade, ex-participante do reality show ‘The Voice‘, morreu nessa terça-feira, 28, em Nevada, nos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela revista People e pelo site TMZ.

Ainda de acordo com a imprensa norte-americana, em contato com o Instituto Médico Legal (IML) de Clark County, a causa da morte foi suicídio, com ‘ferimento na cabeça causado por arma de fogo’.

Antes do ocorrido, Ryan chegou a postar um vídeo em seus Stories do Instagram que o mostrava em um bar, em que ele diz: “Nove excelentes irlandeses para uma festa privada hoje à noite e nós vamos arrasar”.

Ryan Whyte Maloney no The Voice

O artista fez parte da 6ª temporada do ‘The Voice’, em 2014, e chamou atenção ao cantar ‘Lights’ do grupo de rock Journey, em uma audição às cegas para ganhar uma vaga na equipe de Blake Shelton.

Ryan acabou como um dos cinco finalistas da equipe de Blake, competindo também em batalhas. O artista ainda chegou a ficar entre os finalistas.

Na atração, ele também fez covers de outros sucessos, como ‘What’s Love Got To Do With It’, de Tina Turner, ‘Second Chance’, do Shinedown, e ‘Easy’, do Rascal Flatts.