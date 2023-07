Ryan SP convida MC Daniel e MC Poze do Rodo para estreia de novo EP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 8:26 Compartilhe

O termo “baile” teve origem na Idade Média e é sinônimo de dança, exatamente o que os MC Ryan SP, MC Daniel e Poze do Rodo prometem para o lançamento de “Hoje Tem Baile”, somado a muita música e diversão.

O single, que estará disponível nas plataformas de áudio a meia noite, e no YouTube ao meio dia desta terça-feira, 24, é o primeiro lançamento do novo EP de Ryan “Um Toque de Malandragem”, cuja estreia na íntegra está prevista para a segunda quinzena de agosto.

Gravada durante a turnê do MC Ryan nos Estados Unidos e alguns takes no estado do Rio de Janeiro, a canção foi composta por seus intérpretes, que estão no hall dos maiores hitmakers da atualidade, e se destacam em sucessos como “Casei com a Putaria” (+380 mi streams), , “Felina” (+315 mi de streams), “Sereia” (+246 mi plays), , dentre diversos outros.

Produzido por Vitor Tavares, “Hoje Tem Baile” é apenas a primeira de uma série de faixas que MC Ryan SP vai compartilhar com seu público em breve, no mês de agosto.

A faixa abre caminho para as suas sucessoras e já revela todo talento do funkeiro que, em seu novo trabalho, explora recursos do funk e do trap para compor um álbum que promete ser memorável. Anteriormente, o artista já havia trabalhado com os estilos, como em“Namora Aí” (+160 mi plays em áudio e vídeo), “Poesia Acústica #11” (+ 322 mi de streams) e a recém lançada “Poesia Acústica #14”.

Com mais de 15 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, Ryan coleciona 9 milhões de seguidores em seu Instagram oficial, e é um dos cantores mais influentes dos últimos tempos, sendo referência do funk ostentação paulista e, mais uma vez, é destaque; desta vez, na colaboração que fez com Luan Pereira em “Ela Pirou na Dodge Ram”, canção que ultrapassa os 156 milhões de plays nas plataformas de música e no TOP 50 do Spotify.

