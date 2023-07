Ryan Reynolds resgata cena de nudez em aniversário de Sandra Bullock

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 6:28 Compartilhe

Ryan Reynolds divertiu seguidores nesta quarta-feira, 26, com uma mensagem de “parabéns” animada para Sandra Bullock. A atriz completou 59 anos e ganhou, no Instagram, uma lembrança do filme “A Proposta” (2009), que estrelou ao lado do colega.

Na publicação de Reynolds, é possível ver um trecho cômico do filme, em que ambos se trombam completamente nus.

“Feliz aniversário para a inimitável e deslumbrante Sandra Bullock! Para o seu aniversário este ano, consegui coordenadores de intimidade [profissionais que atuam nos bastidores de cenas íntimas em produções] para nós dois. E um departamento de RH. E roupas?”, brincou o ator, na legenda da publicação.

Confira:

Nos comentários, seguidores do marido de Blake Lively foram à loucura.

“A comédia romântica definitiva”, avaliou um internauta, referindo-se à qualidade do filme. “Eu amo muito esse filme! Vocês eram a dupla dinâmica”, elogiou outra.

