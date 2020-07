Ryan Reynolds oferece 25 mil reais para quem encontrar ursinho roubado

Ryan Reynolds usou seu Twitter para ajudar uma moça de Vancouver, Canadá. O ator, que está sempre envolvido com doações, ofereceu 5 mil dólares para quem encontrar o urso de pelúcia e devolver à Mara.

O marido de Blake Lively escreveu em sua rede social: “Vancouver: 5 mil dólares a quem devolver esse urso à Mara. Nenhuma pergunta será feita. Acho que todos nós precisamos que esse urso volte para casa”.

Mara Soriano, a dona do urso de pelúcia, foi roubada enquanto se mudava para seu novo apartamento. Ela contou que sua mochila foi levada com o ursinho e um tablet. O brinquedo era importante por um motivo: Dentro dele tinha uma gravação da mãe de Mara, que dizia: “Eu amo você, tenho orgulho de você, sempre estarei com você”. A mãe da canadense faleceu no ano passado.

