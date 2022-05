Rwan brilha no final, e Santos vence a Universidad Católica no Equador Atacante sai do banco e faz o gol da vitória do Peixe nos acréscimos do confronto





Em um jogo em que praticamente apenas se defendeu, o Santos contou com a estrela do atacante Rwan Seco para vencer a Universidad Católica por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Equador, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Destaque do Peixe na Copa São Paulo, Rwan entrou no segundo tempo e fez o único gol do jogo aos 46 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Santos segue na terceira colocação do grupo, com sete pontos. Na próxima rodada da competição, o Peixe recebe o Unión La Calera, dia 18 de maio, na Vila Belmiro. Já no próximo domingo a equipe recebe o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo



O Santos entrou em campo com uma equipe praticamente reserva e não conseguiu criar uma jogada de perigo em todo o primeiro tempo. O time da casa, mesmo com força máxima, também pouco ameaçou. A equipe teve um chute de longe de Christian Martinéz, aos 17 minutos, que foi defendido por John, e um cabeceio de Facundo Martínez, aos 42, que passou raspando a trave direita do Peixe.

O segundo tempo começou tão ruim quanto o primeiro, com a Universidad Católica com mais de 70% de posse de bola e uma boa chance logo aos sete minutos. Após rebote da defesa, Kevin Minda pegou de primeira de fora da área e a bola passou raspando a trave esquerda de John.

Com as entradas de Marcos Leonardo e Rwan, o Santos passou a ter um pouco mais de presença no campo de ataque, mas sem ameaçar o gol do time da casa.

A Católica seguiu na pressão, mas sem conseguir vencer a marcação do Santos. A equipe tentou arriscar de fora da área com Cevallos, aos 33 minutos, mas a bola passou por cima do gol.

Quando tudo indicava um empate, brilhou a estrela do atacante Rwan Seco. Aos 46 minutos, ele tabelou com Lucas Pires e chutou da entrada da área para vencer o goleiro Cuero.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA 0 X 1 SANTOS

Data e hora: 05 de maio, às 21h30min (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa (EQU)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

Árbitro de vídeo: Nessa fase de grupos não há a utilização do VAR

Gols: Rwan Seco, 46’/2ºT (0-1)

Cartões amarelos: Mosquera (UCA)

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Cuero; Anangonó, Mosquera, Ordonez e Layan Loor; Kevin Minda, Facundo Martinéz (Cevallos, aos 25’/2ºT) e Clavijo (Chalá, aos 17’/2ºT); Diaz (Rivas, aos 39’/2ºT), Alzugaray e Christian Martinéz. Técnico: Miguel Rondelli

SANTOS: John; Auro, Velázquez, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; William Maranhão (Lucas Pires, aos 26’/2ºT), Camacho (Zanocelo, aos 38’/2ºT), Sandry e Gabriel Pirani (Marcos Leonardo, aos 15’/2ºT); Lucas Barbosa (Lucas Barbosa, no intervalo) e Angulo (Rwan Seco, aos 15’/2ºT). Técnico: Fabián Bustos