Ruud vence Zverev e vai enfrentar Djokovic na final de Roland Garros

O norueguês Casper Ruud (4º) derrotou o alemão Alexander Zverev (27º) nesta sexta-feira (9) e vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic na final do torneio de Roland Garros.

Ruud fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-0, em duas horas e nove minutos na quadra Philipe-Chatrier.

O norueguês está de volta à decisão do Grand Slam de Paris, depois de ter sido vice-campeão no ano passado, quando foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal, que conquistou seu 14º título do torneio.

Seu retrospecto contra Djokvic é positivo: venceu os quatro jogos que fez contra o sérvio, que vai disputar sua 34ª final entre os 70 Majors que participou na carreira.

“No ano passado foi Rafa, este ano é Novak, os dois melhores… Não serei o favorito, mas farei o melhor possível”, disse o norueguês de 24 anos.

“Entrei na quadra e tentei jogar sem pensar demais, tentando jogar sem pressão, e fui muito bem”, acrescentou.

Ruud conseguiu uma vitória com autoridade sobre Zverev, que não ofereceu nenhuma resistência, ao contrário da semifinal do ano passado, quando tinha colocado Nadal contra as cordas antes de sofrer uma grave lesão no tornozelo direito.

Desde então, o alemão não tinha conseguido jogar em alto nível até esta edição de Roland Garros. Ele se despede do torneio com cinco vitórias e a certeza de que está pronto para voltar a competir com os melhores.

