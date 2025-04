Ruud vence Medjedovic e mantém chances de ser bicampeão do ATP 500 de Barcelona

O tenista norueguês Casper Ruud (nº 10 do mundo), atual campeão do ATP 500 de Barcelona, garantiu sua vaga nas quartas de final do torneio ao vencer nesta quarta-feira (16) o sérvio Hamad Medjedovic (72º) por 7-5 e 7-5.

“Foi uma partida muito difícil; nunca tínhamos nos enfrentado antes. Cometi muitos erros não forçados, e apenas alguns pontos fizeram a diferença”, disse Ruud à televisão pública espanhola após a partida.

O tenista de Oslo vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune (nº 13), que venceu de virada o argentino Sebastián Báez (nº 35) por 4-6, 6-1 e 6-2.

Rune, que desistiu de Monte Carlo na semana passada devido a uma intoxicação alimentar, perdeu o primeiro set para o tenista de Buenos Aires. No entanto, ele se recuperou quebrando o saque do adversário três vezes no segundo set e fez o mesmo no terceiro.

Mais cedo, o grego Stefanos Tsitsipas (nº 16 do mundo) derrotou o americano Sebastian Korda (nº 24) por 7-6 (7/4) e 6-4 e também avançou às quartas de final em Barcelona.

Tsitsipas, quatro vezes vice-campeão do torneio conhecido como Conde de Godó, vai enfrentar o francês Arthur Fils (nº 14) valendo uma vaga nas semifinais. Fils avançou ao derrotar o espanhol Pedro Martínez (nº 49) por 6-3 e 6-2.

“Acho que [Fils] é um grande competidor. Já o enfrentei duas vezes e não tive sorte”, disse Tsitsipas após se classificar. “Vou mudar algumas coisas em relação a essas duas partidas”, acrescentou.

— Torneio ATP 500 de Barcelona

– Simples – Segunda rodada:

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) x Sebastian Korda (EUA) 7-6 (7/4), 6-4

Arthur Fils (FRA/N.7) x Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-2

Holger Rune (DIN/N.6) x Sebastián Báez (ARG) 4-6, 6-1, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.2) x Hamad Medjedovic (SRB) 7-5, 7-5

rbs/rsc/iga-dr/aam